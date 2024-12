Harrison Fords overraskende reise til å bli Red Hulk i MCU

HQ

Harrison Fords inntreden i Marvel Cinematic Universe som Thaddeus "Thunderbolt" Ross, en rolle som tidligere ble spilt av avdøde William Hurt, overrasket mange fans - men det som er enda mer sjokkerende er at den legendariske skuespilleren tok det første skrittet. Ifølge et intervju med Entertainment Weekly avslørte produsent Nate Moore at Ford henvendte seg til Marvel Studios-president Kevin Feige og uttrykte interesse for å bli med i MCU.

Ford så angivelig på rollen som både en hyllest til Hurts arbeid og en spennende mulighet til å videreutvikle karakterens bue. I tillegg er Harrison Ford ivrig etter å komme tilbake som den røde Hulken i MCU, noe som signaliserer hans entusiasme for megafranchisen. Dette gjenspeiler hvordan Mahershala Ali presenterte seg selv for rollen som Blade, noe som understreker Marvels åpenhet for samarbeid med topptalenter.

Ford debuterer som den røde Hulken i den kommende Captain America: Brave New World, og fansen spekulerer allerede i hans potensielle innvirkning på fremtidige filmer som Avengers: Secret Wars. Kan dette bare være begynnelsen på Fords MCU-reise? Hvilken rolle tror du hans Red Hulk kan spille i utformingen av seriens fremtid?