Harry Kane avkrefter ryktene om en retur til Premier League: En forlengelse i München virker mer sannsynlig

Harry Kane har rekorden som toppscorer i England og Tottenham Hotspur, og er 48 mål unna å passere Alan Shearers rekord på 260 mål i Premier League gjennom tidene. En overgang tilbake til Premier League virker imidlertid usannsynlig, i hvert fall på kort sikt, til tross for de siste ryktene som antydet at han var ivrig på en overgang tilbake til Premier League.

Tilbake i England for å være kaptein for Three Lions i VM-kvalifiseringskampene, ble Kane spurt om fremtiden, og det virker som om han er nærmere en forlengelse av kontrakten med Bayern München. "Akkurat nå vil jeg si at vi er i et fantastisk øyeblikk og jeg tenker ikke på noe annet, sa han til BBC.

"Når det gjelder Premier League, så vet jeg ikke. Hvis du hadde spurt meg da jeg først dro til Bayern, ville jeg sagt at jeg helt sikkert ville komme tilbake. Nå som jeg har vært der i et par år, vil jeg nok si at det har gått litt ned, men jeg vil ikke si at jeg aldri ville gått tilbake."

Harry Kane kom til Bayern München i 2023, hvor han endelig vant sin første tittel, Bundesliga, i 2025. Å få slutt på titteltørken har gitt ham "mer motivasjon til å gjøre mer og bedre. Jeg tror jeg har vist det i år".

Harry Kane har allerede scoret 11 mål for Bayern denne sesongen, to flere enn Haaland og Mbappé, og ble nylig den raskeste spilleren i dette århundret til å score 100 klubbmål i Europas fem største ligaer, etter 104 kamper for Bayern.