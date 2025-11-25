Harry Kane avviser ryktene om en overgang til Barcelona: "Jeg er veldig lykkelig i München, det kan du se"

HQ

Harry Kane har blitt spurt om ryktene som knytter ham til FC Barcelona, som en potensiell erstatter for Robert Lewandowski, som forventes å forlate klubben ved sesongslutt. Selv om det fortsatt er for tidlig å vite hva som vil skje neste sommer, har den engelske spissen nok en gang sagt at han føler seg lykkelig i München og har til hensikt å fortsette å spille for Bayern München, hvor han nyter stor suksess.

- Jeg har ikke hatt kontakt med noen, ingen har kontaktet meg. Jeg føler meg veldig komfortabel i den nåværende situasjonen, selv om vi ennå ikke har diskutert min situasjon med Bayern. Det er ikke noe hastverk , sa Kane til BILD (via FootMercato), og la til at Bayern-fansen ikke har noe å bekymre seg for: "Jeg er veldig glad i München. Du kan se det på måten jeg spiller på. Om det blir noen kontakt, så får vi se. Men jeg tenker ikke på den nye sesongen ennå. Først er det VM i sommer. Og det er veldig usannsynlig at noe vil endre seg etter denne sesongen."

Kane kom til Bayern München sommeren 2023, og har scoret 109 mål på 114 kamper. Klubben er fortsatt ubeseiret i Champions League og Bundesliga i år, selv om de står overfor den kanskje tøffeste kampen denne sesongen, mot Arsenal på onsdag.

Kane ønsker å bli i Bayern, selv om det er sant at kontrakten hans går ut i juni 2026, og så langt har han ikke signert noen kontraktsforlengelse. Med mindre Bayern gjør et raskt trekk, vil navnet hans fortsatt bli koblet til andre klubber... inkludert en mulig retur til Tottenham.