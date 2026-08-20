Harry Kane sier at «lysten» på å vende tilbake til Premier League er i ferd med å forsvinne

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Harry Kane går inn i sin siste sesong med Bayern München under den nye kontrakten, så navnet hans har blitt nevnt kort i sommerens overgangsmarked, noen ganger knyttet til FC Barcelona eller Tottenham Hotspur, men det har aldri gått lenger enn rene rykter. Det mest sannsynlige scenariet, slik den 33 år gamle spissen selv har antydet, er at han vil akseptere det tilbudet Bayern München gir ham, etter å ha scoret 61 mål på 51 kamper og vunnet Bundesligaen og den tyske cupen forrige sesong – noe han anser som «den beste sesongen i karrieren».

Kane ble tildelt den europeiske Gullskoen onsdag, og da han ble spurt om sin intensjon om å vende tilbake til Premier League for å jage Alan Shearers målrekord i Premier League (260 mål av Shearer, 213 mål av Kane før han forlot Tottenham i 2023), sa han at «trangen til å vende tilbake er ikke like sterk lenger», og at det å forlate England har fått ham til å sette større pris på europeisk fotball.

«Da jeg først dro, var det helt klart noe jeg tenkte – jeg ville definitivt komme tilbake. Den lysten er ikke så sterk lenger», sa Kane (via Goal.com). «Jeg er utrolig fornøyd her i München; det har åpnet øynene mine for en helt annen fotballverden utenfor England, og det har fått meg til å sette enda større pris på europeisk fotball.»

Kane bekreftet også at han er fokusert på Bayern München. «Jeg synes bare at laget vi har her og treneren, og at familien min har funnet seg så godt til rette her – det handler rett og slett om å være på det best mulige stedet. Man skal aldri si aldri, men foreløpig konsentrerer jeg meg om Bayern München, og vi får se hva fremtiden bringer».