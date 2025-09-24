Harry Kane tilbake i England? "Mange Tottenham-fans vil gjerne se Kane tilbake", sier trener

HQ

Harry Kane gikk til Bayern München i 2023, og det ga ham endelig sine første titler forrige sesong, og gjorde slutt på forbannelsen til den engelske spissen. Forrige helg scoret han nok et hat trick i 4-1-seieren over Hoffenheim, og Bayern fortsetter å være ubeseiret i toppen av Bundesliga. Men mandag begynte ryktene om et mulig salg neste sommer å spre seg, og Bild minnet om at han har en utkjøpsklausul neste sommer på €65 millioner (£56,7 millioner).

Tottenham Hotspur har en tilbakekjøpsopsjon neste sommer som gir dem prioritet. Det var Kanes hjem mellom 2009 og 2023, og 32-åringen er fortsatt hjemmehørende der. Men Tottenham-manager Thomas Frank tror ikke det kommer til å skje. "Selv er jeg en reisende, jeg liker å reise, jeg liker å utforske ting også. Han har vært her i mange år, så hvorfor ikke nyte tiden i Bayern litt mer?", sier Frank.

"Han blir nok i Bayern og fortsetter å prestere bra. Han var toppscorer i fjor, vant mesterskapet og han gjør det fantastisk nå", selv om han la til at han ville være mer enn velkommen til Spurs igjen (via The Guardian).

Men ifølge Daily Star er det aktive bevegelser i Tottenham for å overbevise Kane om å dra tilbake, og de vil møte ham snart. Kane må fortelle Bayern at han ønsker å forlate klubben neste sommer før januar.

"Jeg tror det er mange Tottenham-fans, inkludert meg selv, som ønsker å se Kane tilbake, sier Frank. Tror du Harry Kane kommer tilbake til Premier League?