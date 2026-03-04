Harry Maguire dømt til 15 måneders betinget fengsel i Hellas etter arrestasjon i 2020

HQ

Den 32 år gamle Manchester United-spilleren Harry Maguire har fått en ny dom for sin krangel på den greske øya Mykonos i 2020, da han, broren og en venn ble arrestert etter et slagsmål utenfor en bar, og han hevdet at søsteren hans hadde blitt injisert med et "voldtektsdop"; Maguire ble dømt av en gresk domstol for grov vold, motståelse av arrestasjon og forsøk på bestikkelse. Maguire ble dømt til 21 måneder og 10 dagers betinget fengsel, noe som betyr at han slipper fengsel hvis han ikke begår andre lovbrudd.

Dommen ble imidlertid anket av Maguires advokater, dommen ble opphevet, og det tok fem og et halvt år før en ny dom ble avsagt. Han har nå blitt idømt 15 måneders betinget fengsel av en gresk domstol, en dom som advokatene hans sannsynligvis vil anke på nytt for å renvaske ham for alle lovbrudd, ettersom de flere ganger har avvist å inngå forlik i saken.

Den engelske spilleren måtte ikke møte i retten, og er innkalt til Premier League-kampen mot Newcastle på onsdag.