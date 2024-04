Harry Potter-bøkene får en ny lydbokserie med over 100 skuespillere.

HQ

Gode nyheter Potterheads! Harry Potter-bøkene får en helt ny lydbokserie. Den nye serien er bestilt av Amazon's Audible plattform og Pottermore Publishing etiketten, og ifølge Variety vil det være et ganske stort foretak det ser ut til.

Det bemerkes at serien vil inneholde talentene til over 100 stemmeskuespillere, og at den vil bruke Dolby Atmos-lyddesign, en musikalsk score og lydopptak fra den virkelige verden, alt for å bringe bøkene til liv som aldri før.

De originale lydbøkene innspilt av Stephen Fry og Jim Dale vil fortsatt være tilgjengelige, men hvis du ser frem til en mer oppslukende gjengivelse av Harry Potter, kan du glede deg til å sjekke ut dette eksklusivt på Audible når den debuterer i slutten av 2025.