Harry Potter-illustratøren forteller om omslaget til De vises stein

Selv om han i dag er mer kjent som forfatter enn illustratør, begynte Thomas Taylors karriere med litt av en jobb, da han designet omslaget til den opprinnelige utgivelsen av J.K. Rowlings Harry Potter og De vises stein.

Vi møtte Taylor på Comicon i Napoli nylig, hvor vi fikk sjansen til å spørre ham om hans tanker om omslagsdesignet, så mange år senere. På spørsmål om han mente at han hadde truffet blink med Harry Potter, forble Taylor ydmyk og sa følgende :

"Jeg mener, jeg vet ikke. For øyeblikket. Alle ville sagt ja. Jeg var 22 år gammel. Nesten den alderen boken ble skrevet for. Nesten et barn selv, antar jeg. Jeg vet ikke helt. Jeg synes det er vanskeligere å lage omslag nå enn jeg gjorde da."

Taylor sa også at Harry Potter-arbeidet hans ligger langt tilbake i tid, det er mer historisk enn noe annet. "Det hører 1990-tallet til", sa han. "Og slik blir kunsten min en historisk artefakt snarere enn kunst. Bildene mine føles som om de tilhører fortiden. Og spesielt noen av tingene jeg har tatt med, de er historiske gjenstander. Historiske artefakter får verdi. Jeg mener, noen sier: "Hvorfor beholdt du ikke bildene dine? Og hvorfor solgte du dem ikke nå? Men jeg ville aldri ha beholdt bildene i 25 år for å selge dem. Jeg hadde alltid tenkt å selge dem tidligere enn det. Og jeg ville sannsynligvis ha mistet dem, for å være ærlig."

