Harry Potter: Quidditch Champions annonsert for PC og konsoller

Millioner av Harry Potter-fans ble skuffet og forbløffet da Avalanche Software og Warner Bros. kunngjorde at det ekstremt populære Hogwarts Legacy ikke ville la oss spille rumpeldunk, men nå vet vi en av grunnene til hvorfor.

Unbroken Studios og Warner Bros. har avslørt Harry Potter: Quidditch Champions for PC "og konsoller". Dette spillet lar oss spille rumpeldunk og ha "andre kosteskafteventyr" alene eller med og mot andre spillere over hele verden en gang i fremtiden. Ikke så langt inn i fremtiden hvis du registrerer deg for de pågående begrensede spilltestene som sannsynligvis er årsaken til denne tidlige avdukingen.

Det virker som om de er veldig sikre på at å bare nevne rumpeldunk vil være nok til å trekke interessen til fansen, da vi ikke blir fortalt mye om selve spillet. Noen av de få detaljene vi vet er at vi vil kunne tilpasse vår egen spiller og at det vil ha det kontroversielle kravet om alltid være online. Teasertraileren nedenfor forteller oss ikke akkurat så mye heller, så det blir interessant å se hva som venter oss.