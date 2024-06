Harry Potter: Quidditch Champions kommer i september

HQ

For litt over et år siden ble Harry Potter: Quidditch Champions annonsert, og forhåpentligvis vil det fylle noe av tomrommet som oppsto over at vi ikke fikk denne funksjonen i fjorårets Hogwarts Legacy. I dette kommende flerspillerspillet er det den populære sporten som står i fokus, og under Summer Games Fest fikk vi endelig en utgivelsesdato.

Den 3. september er det på tide å fly rundt på kosten din, prøve å fange den gylne lille sniken, og du vil kunne velge posisjon i laget og også bestemme utseendet til karakteren din.

Spillet kommer til PC, PlayStation og Xbox - og vi har også en ny trailer å by på.