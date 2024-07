Harry Potter: Quidditch Champions lanseres som et PlayStation Plus-spill i september

HQ

Tilbake i juni fikk vi vite at Harry Potter: Quidditch Champions er satt til å lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 3. september. Vi er fortsatt mer enn en måned unna det, men Warner Bros. ønsker å se hvor hyped folk er for å spille spillet, så du kan nå forhåndsbestille det hvis du vil. Pressemeldingen avslører at dette bare er et alternativ på PC og Xbox-konsoller. Litt rart, men her er en av grunnene til det.

Unbroken Studios har kunngjort at Harry Potter: Quidditch Champions vil være et PlayStation Plus Essential-spill med en gang når det lanseres 3. september. Dette betyr at PS Plus-medlemmer vil få spillet "gratis" så lenge det blir lagt til i samlingen din før 30. september.

De av dere som forhåndsbestiller spillet vil få et spesielt sopelime-skin, en reiseuniform og våpenemblem for hvert av de fire husene vi kan spille som. Apropos å spille som, vi har også fått en ny trailer som viser noen sekunder av spillet, noen av måtene vi kan tilpasse karakteren vår på, hvordan en håndfull ikoniske karakterer ser ut i spillet og mer.