Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares 2 og MLB The Show 24 er PS Plus-spill i september

Vi visste allerede at Harry Potter: Quidditch Champions vil være et PlayStation Plus Essential-spill i september, men det er ikke det eneste vi får.

Sony avslører at Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares 2 og MLB The Show 24 vil erstatte Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach og Ender Lilies: Quietus of the Knights som PS Plus Essential-spill den 3. september. De tre sistnevnte kan du legge til i samlingen din "for alltid" gratis frem til da, så ikke noe hastverk.