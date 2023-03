Harry Potter -skuespilleren Paul Grant er død

HQ

Skuespiller Paul Grant, mest kjent for sine roller i Star Wars og Harry Potter, er død bare 56 år gammel. For en drøy uke siden ble han funnet kollapset utenfor King's Cross Station i London og ble kjørt til sykehus hvor legene diagnostiserte ham som hjernedød. Noen dager senere tok Grants familie beslutningen om å trekke tilbake sin livsopprettholdende behandling, og han døde med familien ved sin side.

Grants mest kjente forestillinger er som en av Ewoks i Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi i 1983 og som Goblin i Harry Potter and the Philosopher's Stone i 2001. Han hadde også en rolle i filmen Labyrinth og The Dead. I tillegg til skuespillerkarrieren jobbet han også som stuntmann i filmer som Willow og Legend. Paul Grant levde med en sjelden medfødt Spondyloepiphyseal Dysplasia, en slags genetisk dvergisme som forårsaket mange helseproblemer gjennom hele livet, og ved siden av det dabbet han i narkotika- og alkoholmisbruk som han aldri gjemte.

Datteren Sophie Jayne Grant og kjæresten Maria Dwyer har begge hyllet ham på nettet i sorgen med ordene:

Sophie Jayne Grant: " Jeg er knust. Faren min var en legende på så mange måter. Han brakte alltid et smil og latter til alles ansikt. Han ville gjøre hva som helst for hvem som helst og var en massiv Arsenal fan. Han var skuespiller, far og bestefar. Han elsker sine døtre og sønn og kjæresten Maria veldig mye, så vel som barna hennes som var som stebarn for ham. Faren min, jeg elsker deg så mye søvn tett.

Maria Dwayer: " Paul var mitt livs kjærlighet. Den morsomste mannen jeg kjenner. Han gjorde livet mitt komplett. Livet kommer aldri til å bli det samme uten ham. "