Harry Potter-skuespillerinne blir med i OnlyFans for å "komme seg ut av gjeld"

Når noen melder seg inn på OnlyFans, forventer man vanligvis at det legges ut en eller annen form for seksuelt eller eksplisitt innhold, takket være omdømmet som er bygget opp av de utallige "modellene" på plattformen. Skuespillerinnen Jessie Cave bryter imidlertid med dette ved å fokusere på hårinnhold.

Via Variety presiserer Harry Potter-skuespillerinnen - som spilte Lavender Brown i tre filmer fra den anerkjente filmserien - at hun vil tilby noen "veldig sensuelle ting" og "hårlyder av beste kvalitet."

På sin egen Substack fortsatte Cave med å si at hun kommer til å prøve OnlyFans i et år. "Målet mitt? Å få huset trygt, dekke til arsenikk/blytapet, bygge nytt tak osv. Mitt mål? Å komme meg ut av gjelden. Mitt mål? Å styrke meg selv? Å bevise for dem som tidligere har feilbedømt meg at jeg ikke er så snill? Å bruke tid på noe jeg aldri har investert i før: egenkjærlighet", skriver hun.

"[Det føles] som om jeg gjør noe slemt, noe litt jævlig. Det liker jeg. Å rive opp den lille, snille skuespillerinnens regelbok."

Cave har medvirket i andre populære filmer og serier som Great Expectations, Black Mirror og Industry, og har lagt stemme til Lavender Brown i to Harry Potter-videospill.