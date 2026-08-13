Harry Potter-skuespillerinnen har tjent mer på OnlyFans enn hun har gjort i hele sin filmkarriere

Det er et velkjent faktum at ikke alle skuespillere blir rike, selv etter å ha medvirket i noen av verdens største filmer. Bare forrige uke, for å gi et eksempel, avslørte Sean Astin, som spilte Samwise Gamgee i Ringenes herre-trilogien, at han fikk så lite betalt for de utrolig populære og elskede filmene at han ble tvunget til å selge huset sitt.

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Selv om rollen hennes ikke var like fremtredende, avslørte Jessie Cave, som spilte Lavender Brown i tre «Harry Potter»-filmer, i fjor at hun hadde skiftet karriere etter å ha pusset opp hjemmet sitt, noe som hadde etterlatt henne med betydelig gjeld. Hun hadde i stedet bestemt seg for å prøve seg på OnlyFans.

Hun satset på å appellere til folk med en såkalt «hårfetisj» fremfor nakenhet, og nå forteller hun til The Times at det på 40 uker har innbrakt henne mer penger enn hele skuespillerkarrieren hennes gjorde. På bare én dag tjente hun nok penger til å betale ned all gjelden sin, og nå kaller hun det noe som «virkelig reddet livene våre».

Cave innrømmer imidlertid at det også har hatt en personlig pris for henne, da hun ikke lenger får delta på Harry Potter-konvensjoner og lignende arrangementer like ofte, noe som angivelig skyldes OnlyFans-kontoen hennes.