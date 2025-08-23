Harry Potter-stjerne blir med i ny Agatha Christie-filmatisering

BritBox bringer Agatha Christies elskede detektivduo tilbake til lerretet, og det har nettopp blitt annonsert (via Variety) at Imelda Staunton bytter ut Dolores Umbridges rosa cardigans med et forstørrelsesglass. Harry Potter- og The Crown-stjernen vil lede Tommy & Tuppenceen moderne nyfortolkning av Agatha Christies mysterieklassikere.

Imelda Staunton tar på seg rollen som tante Ada, en pensjonert detektiv som nekter å forsvinne stille inn i bakgrunnen. Hun får selskap av Josh Dylan som Tommy, en krimforfatter som har mistet gnisten, og Antonia Thomas som Tuppence, en virvelvind av en skuespillerinne som bryter inn i livet hans igjen med sjarm, rampestreker og en evne til å havne i trøbbel.

I løpet av seks episoder vil duoen tumle inn og ut av kjærligheten, samtidig som de må takle forviklinger, vendinger og Agatha Christies karakteristiske intriger. Serien er skrevet av Phoebe Eclair-Powell og produsert av teamet bak Happy Valley, og innspillingen begynner senere i år. BritBox kaller allerede Tommy og Tuppence for "en detektivduo i tidenes morgen".

Er du spent på å se Imelda Staunton i denne rollen?