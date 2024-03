Harry Potter-stjerne: "Jeg brydde meg ikke en dritt om Harry Potter"

Ikke alle skuespillere husker tiden i Harry Potter-filmene med glede. Eller har i hvert fall ikke så mye positivt å si mange år senere. Alan Rickman har for eksempel sagt i posthumt publiserte dagbøker at han ikke var sikker på om han ville komme tilbake til flere filmer og til og med hadde problemer med å jobbe med noen av de yngre stjernene, mens Mariam Margolyes, som spilte Professor Sprout, har sagt at voksne fans bør komme over sin fascinasjon for Harry Potter, ettersom det er en filmserie for barn.

HQ

Nå har skuespilleren Peter Mullan, som spilte den onde Corban Yaxley i begge Deathly Hallows filmene, sagt at han ikke brydde seg noe særlig om å være med, og at han hovedsakelig gjorde det for at barna hans skulle få være med på innspillingen. Han mislikte også at det ikke ble gitt noen instruksjoner om hvordan tryllestaven skulle brukes.

"Jeg gjorde det for at barna mine skulle få være med på settet. Jeg brydde meg ikke en dritt om Harry Potter. De gir deg bare tryllestaven. Denne dritten. Jeg holdt den som om jeg var med i gjengen og holdt en kniv."

Ikke særlig hyggelige ord fra skuespilleren om opplevelsen i Rowlings magiske univers.

Takk, Deadline.