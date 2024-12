Harry Potter-stjerne saksøkt for 1,8 millioner pund Ikke de beste dagene for skuespilleren som er mest kjent for å spille Ronald Weasly.

HQ Ikke engang en trollmann kan unnslippe skattemyndighetene. Rupert Grint, skuespilleren som er kjent for å spille Ron Weasley i Harry Potter-filmene, har lært dette på den harde måten, ettersom han nå blir saksøkt for tilsvarende 1,8 millioner pund etter å ha tapt en tvist med britiske skattemyndigheter. Ifølge BBC dreier tvisten seg om inntekten Grint tjente som bonus fra Harry Potter-filmene i 2011-2012, som tilsynelatende ikke ble beskattet korrekt - til tross for at advokatene hans gjorde sitt beste for å bevise det motsatte. Dette er ikke første gang skuespilleren har havnet i klammeri med skattemyndighetene. For fem år siden tapte Grint en annen sak og ble tvunget til å betale 1 million pund. Det er sannelig ikke alltid lett å være trollmann.