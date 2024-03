Harry Potter-stjernen ber fansen om å bli voksne

Harry Potter-skuespilleren Miriam Margolyes er kjent for å være frittalende. Nylig gikk hun viralt for å ha sagt til Harry Potter-fansen at det er på tide at de blir voksne. Og da hun ble konfrontert med det på ABC News Australia, slo Margolyes tilbake.

"Det er en fantastisk serie med filmer", begynte hun. "Men det er 25 år siden. Du vet, bli voksen!"

Margolyes står fast på at serien først og fremst er ment for barn. Tidligere har hun sagt at fansen burde ha kommet over det nå. Hun sa til og med at "hvis ballene har falt, er det på tide å glemme det."

Margolyes spilte professor Sprout i et par av Harry Potter-filmene, første gang i Harry Potter og hemmelighetens kammer fra 2002, da filmene i rettferdighetens navn fikk en mye mindre seriøs tone.

