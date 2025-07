Harry Potter-stjernen Emma Watson får kjøreforbud for fartsovertredelse

HQ

20 poeng fra Gryffindor! Selveste Hermine Granger, Emma Watson, har fått seks måneders kjøreforbud i Storbritannia fordi hun har fått for mange prikker på førerkortet etter å ha blitt tatt for å ha kjørt for fort i fjor sommer.

Ifølge BBC News ble Harry Potter-stjernen tatt for å kjøre i 38 km/t i en 30-sone i sin blå Audi i Oxford i juli i fjor, noe som førte til at hun fikk enda flere prikker på førerkortet sitt, som allerede hadde ni prikker.

Dette har ført til at Magistrates' Court i Wycombe har ilagt Watson en bot på 1044 pund og et kjøreforbud som betyr at hun ikke kan sette seg bak rattet i en bil på seks måneder. Hun må selvsagt ty til å forsvinne for å komme seg rundt frem til begynnelsen av 2026...

