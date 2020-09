Harry Potter-spillet Hogwarts Legacy avduket

Flere år har gått siden noen pratsomme testere avslørte at de hadde fått prøve et nytt Harry Potter-spill til PC og konsoller, men det er først i kveld Warner Bros. har offentliggjort det.

Spillet heter Hogwarts Legacy, og som lekkasjene hadde det til vil det ikke være spor av Harry Potter her. Dette siden handlingen finner sted på 1800-tallet. Her spiller vi som en elev med spesielle krefter, noe som er ganske bra siden noe truer med å utslette hele trolldomsverdenen. Ikke at vi trenger å tenke på det hele tiden, for det skal bli nok av tid til å lære seg magsike formler, utforske Galtvort og områdene rundt, lage merkelige drikker, både møte og kjempe mot noen av universets merkelige skapninger og mye mer.

Foreløpig nøyer Avalance seg med å si at Hogwarts Legacy vil lanseres "snart", så forvent mer spesifikk informasjon i månedene som kommer.