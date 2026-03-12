Harvest Moon: Echoes of Teradea blir det neste bidraget i den elskede serien

Utgiveren Natsume Inc. har avslørt det neste etterlengtede kapittelet i den omfattende Harvest Moon-serien. Spillet har fått navnet Harvest Moon: Echoes of Teradea, vil dette være nok en livs-sim-opplevelse med fokus på jordbruk, men med fokus på å temme ulver og reise lenger enn noen gang før.

HQ

I et innlegg på sosiale medier ble det bekreftet at Harvest Moon: Echoes of Teradea vil lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og både Nintendo Switch 1 og 2. Vi har ennå ikke en fast lanseringsdato eller et vindu, men et sammendrag av hva spillet vil tilby har blitt delt.

"Tåken fra Forest of Echoes dekker nå landet Teradea, og utenfor Bloomfield Village hvor du vokste opp, dukker det opp ville ulver om natten. Det går til og med rykter om en stor vokterulv som hersker over dem alle ... men du og bestevennen din er i ferd med å forandre på det! Dere kaster all forsiktighet over bord og begir dere ut på et oppdrag for å temme ulvene, og ender opp med å åpne opp for en reise som er langt større enn dere hadde forestilt dere."

I tillegg til dette har det blitt lagt ut en håndfull bilder av spillet, som gir en forsmak på oppdrett, utforskning og ulver.