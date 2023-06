Harvest Moon, Kirby og mer er plutselig på Nintendo Switch Online

HQ

En av grunnene til at Nintendo Switch Online ikke ser ut til å få like mye oppmerksomhet som PlayStation Plus og Xbox Live er at man aldri vet når nye "gratis" spill blir lagt til i førstnevnte tjeneste. Noen blir annonsert flere uker i forveien, mens andre plutselig dukker opp. I dag er et eksempel på det siste, og det er en hyggelig overraskelse.

Traileren nedenfor kunngjør at Harvest Moon, Kirby Tilt 'n' Tumble, Mystery Tower og Blaster Master: Enemy Below har blitt lagt til i Nintendo Switch Online-biblioteket i dag, så det er bare å begynne å dyrke, tumle, pusle og/eller sprenge hvis du vil ha en pause fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.