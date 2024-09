Harvey Weinstein på intensivavdelingen etter akutt hjerteoperasjon

HQ

Den vanærede Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ligger for tiden på intensivavdelingen etter en akutt hjerteoperasjon. Han ble løslatt fra fengselet mandag og kjørt til et sykehus i New York hvor han fikk akutt behandling.

Det antas at Weinstein ikke er i en kritisk tilstand, men helsen hans er fortsatt en stor bekymring. Siden han ble smittet av covid-19 i juli, har Weinstein hatt lungebetennelse i begge lungene. Han hadde allerede hatt et ti dager langt sykehusopphold tidligere i år.

Weinstein har sittet i fengsel siden 2020. Dommen fra 2020 ble imidlertid opphevet, men fordi Weinstein ble funnet skyldig i en annen voldtektstiltale i 2022, sitter han fortsatt i fengsel med mer enn et tiår igjen å sone.

Takk, Sky News.

