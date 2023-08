Hasbro åpner underholdningsdivisjon med flere franchiseprosjekter på trappene

HQ

Hasbro har kunngjort opprettelsen av Hasbro Entertainment, en divisjon i selskapet som forener virksomhetene TV, film, animasjon og digitale medier. Avdelingen skal ledes av Olivier Dumont, mens Zev Foreman og Gabriel Marano blir henholdsvis filmsjef og tv-sjef.

Ifølge Variety-rapporten utvikler Hasbro for tiden mer enn to dusin prosjekter basert på store immaterielle rettigheter som "Dungeons & Dragons", "Transformers", "G.I JOE", "NERF", "Play-Doh", "Magic: The Gathering", "Peppa Pig" og "My Little Pony".

"Underholdning er kjernen i Hasbros strategi og selskapets mål om å underholde og knytte sammen generasjoner av fans gjennom fantastiske fortellinger og spennende lek", sier Tim Kilpin, president for leketøyslisensiering og underholdning i Hasbro. "Publikum kan stole på at Hasbro fortsetter å skape spennende og morsom underholdning som gir liv til vårt brede utvalg av ikoniske varemerker, inkludert "Peppa Pig", "My Little Pony" og "Transformers", og som når ut til publikum via ulike plattformer på måter som gir gjenklang i dagens fartsfylte verden."