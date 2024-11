Hasbro har snakket med Transformers One-regissøren om fremtidige prosjekter

HQ

Det er lenge siden vi har sett en rent animert Transformers film på det store lerretet. Heldigvis brøt Transformers One i oktober den trenden og leverte også en film som så ut til å gjøre det ganske bra med både fans og kritikere. Med dette i tankene går spørsmålet nå naturlig nok over til om Hasbro har planer om å fortsette å utforske animerte Transformers filmer, eller om fremtiden i stedet ligger tilbake i live-action-tilbudene de også produserer.

I samtale med Brands Untapped, Hasbro Entertainment president Olivier Dumont har nevnt at samtaler allerede har startet om å bringe tilbake Transformers One's regissør, Josh Cooley, for å lage flere animerte Transformers filmer.

"Jeg er enig, det er tidlig, men det er aldri for tidlig å tenke på hva som er mulig! Etter Transformers One har vi faktisk utforsket fremtidige prosjekter med filmens regissør, Josh Cooley. Transformers-serien har en så rik historie og lidenskapelig fanskare, så det er så mange aspekter som ennå ikke har blitt utforsket i underholdningsverdenen."

Det er uklart om disse prosjektene vil bli oppfølgere, eller om de i stedet vil ta oss med inn i ulike deler av Transformers historie og lore.

Ville du vært interessert i flere animasjonsfilmer på Transformers?