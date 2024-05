Hasbro investerer 1 milliard dollar i intern spillutvikling

HQ

Hasbro er i stor grad et selskap kjent for å lage fysiske leker, men det ser ut til at det blir mer og mer fokusert på å komme tilbake i spillområdet. Baldur's Gate III viste hvor populære noen av selskapets mange IP-er er, og hvor mye penger det er å tjene på spill.

Ifølge en ny rapport fra Gamesindustry.biz har Hasbro allerede investert 1 milliard dollar i fire interne AAA-studioer. Vi har sci-fi RPG Exodus fra Archetype Entertainment, Snake Eyes GI Joe-spillet fra Atomic Arcade, Dungeons & Dragons-spillet fra Invoke Studios, og et skrekkspill fra Skeleton Key.

Dan Ayoub, leder for digital produktutvikling hos Hasbros Wizards of the Coast, var svært ivrig på hva spill kan tilby selskapet. "Det største å ta med seg, som ærlig talt er litt overraskende for mange mennesker, er at Hasbro faktisk lager videospill. Og vi har en betydelig investering i studiostrukturen vår; vi har over 1 milliard dollar i spill som er under utvikling akkurat nå."

"Det har alltid handlet om lek, det har alltid handlet om å underholde folk," fortsatte Ayoub. "Og spill er den dominerende formen for underholdning for mange mennesker, og det er noe som bare fortsetter å vokse. Så på mange måter gir det mening for Hasbro å være i dette området."

"Appetitten er der hvis vi er autentiske, og hvis vi fokuserer på kvalitet. Og det er absolutt det vi prioriterer, og på mange måter grunnen til at disse interne studioene ble opprettet."

