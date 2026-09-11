Hasbro kommer med en uttalelse om innleggene om kunstig intelligens fra det amerikanske departementet for innenrikssikkerhet (DHS) der Optimus Prime er avbildet

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Den nåværende amerikanske regjeringen og Trump-administrasjonen har opprørt mange fans over hele verden med sin totale manglende respekt for immaterielle rettigheter og ved å bruke etablerte og elskede merkevarer og figurer for å fremme sin polariserende agenda.

Vi har sett utallige AI-genererte videoer og bilder basert på universene til Halo, Pokémon, The Legend of Zelda og, helt nylig, Transformers. I det siste har Optimus Prime dukket opp som en slags alliert for Department of Homeland Security (DHS) i USA, og naturligvis har dette ikke falt i god jord hos mange fans, og heller ikke hos Transformers-eieren Hasbro.

I en uttalelse på sosiale medier har Hasbro nå fordømt disse AI-genererte innleggene og kunngjort at de verken gjenspeiler Transformers-merket eller Hasbro.

«Optimus Prime er en elsket figur som står for ydmykhet, lederskap, medfølelse og rettferdighet. Hasbro er klar over de nylige innleggene der hans bilde er brukt. Disse innleggene ble laget uten tillatelse og representerer verken Transformers-merket eller Hasbro.»

Innleggene fra DHS er siden blitt fjernet, men skaden ser ut til å være allerede gjort.