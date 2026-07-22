Hasbro lanserer sine figurer av høy kvalitet av Link, Zelda og Ganondorf fra «The Legend of Zelda»-kolleksjonen

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Et av de initiativene fansen har sett mest frem til i 2026 – året som markerer 40-årsjubileet for The Legend of Zelda-serien – var å få et glimt av (og selvfølgelig kjøpe, hvis mulig) noen av figurene Hasbro produserer i samarbeid med Nintendo, og i går antydet de at vi ville få se dem i dag. Kunngjøringen er her, og vi får nå en første titt på de tre figurene fra Heroes of Hyrule»-kolleksjonen som nettopp er lagt ut i Hasbro Pulse-butikken.

Figurene er 15 centimeter høye (selv om Ganondorf-figuren er høyere, med sine 19 centimeter) og er laget av plast med høy tetthet, med over 20 ledd hver, i tillegg til at de har et ekstra lag av myke materialer, og er egnet for barn fra 4 år og oppover, i tilfelle du tenker å gi en i gave til de minste i familien. Prisene varierer fra 32,99 (for henholdsvis Link- og Zelda-figurene) til 44,99 euro for Ganondorf-figuren. Nettstedet tilbyr gratis frakt på bestillinger over 70 euro, og de tre figurene vil begynne å sendes ut fra 17. mars 2027, akkurat i tide til å ankomme hjemmet ditt før filmens premiere neste år.

Her er lenkene for å forhåndsbestille Link, Zelda eller Ganondorf, og ikke gå glipp av bildegalleriet nedenfor.