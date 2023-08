Hasbro ønsker å bringe eldre Transformers-spill til Game Pass

HQ

Det ser ut til at Hasbro er positive til Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar. Leketøyselskapet har gjort det klart at nå som avtalen ser ut til å bli gjennomført, håper de at det betyr at de eldre Transformers-spillene utgitt av Activision kan havne på Game Pass og få nytt liv.

I en samtale med Transformers World om Activisions Transformers-spill uttalte Hasbro: "Dessverre er Activision tydeligvis ikke sikre på hvilke harddisker de har i bygningen sin. Når et selskap spiser et selskap som spiser et selskap, går ting tapt, og det er veldig frustrerende. Nå som avtalen med Microsoft og Xbox er i havn, håper vi at de vil gå gjennom alle arkiver og harddisker for å finne alt, for det er enkelt å legge til Game Pass. Vi vil at folk skal få muligheten til å spille disse spillene igjen."

Med et helt nytt Transformers-spill under utvikling hos det britiske studioet Splash Damage, vil du gjerne se disse eldre titlene komme til Game Pass og bli tilgjengelige igjen?