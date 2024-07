Hasbro planlegger å lansere ett til to videospill per år

Monopoly Go har vært en stor suksess for Hasbro, og nå ønsker selskapet å bringe suksessen videre til flere områder. De ønsker nå å fokusere på "digital play" og planlegger å lansere ett til to spill per år fra slutten av 2025 til begynnelsen av 2026.

"Når vi ser på "business of play", er det tydelig at det digitale er kommet for å bli og er en større faktor enn noensinne i hvordan vellykkede leketøy- og spillselskaper vil vokse og styrke merkevarene sine", sa administrerende direktør Chris Cocks under en telefonkonferanse om de siste finansielle resultatene.

Dette kommer imidlertid også etter at Hasbro i desember i fjor kunngjorde at 1 100 ansatte ville bli tvunget til å forlate selskapet i et forsøk på å holde seg økonomisk sunne.