Hasbro-sjef bekrefter at AI ikke er i rørledningene for videospill, D&D eller Magic: The Gathering

Noen av Hasbros varemerker har tidligere fått kritikk for å bruke kunstig intelligens, og Dungeons & Dragons-kunsten ble sterkt kritisert for å bruke denne teknologien i sin tid. Nå som AI virker mer integrert i hverdagen vår, ser det ut til at det er selskaper som bruker det, og de som unngår det. Hasbro faller tilsynelatende inn i sistnevnte kategori i disse dager, selv om konsernsjefen fortsatt er en fan av teknologien.

I en samtale med TheVerge sa Hasbro-sjef Chris Cocks at han bruker AI "hele tiden til bare personlige lidenskapsprosjekter." Spesielt bringer han "AI-basert animasjon, bilder, tekst, lydeffekter og stemmekloning," til D&D-bordene sine mens han er DMing. Hver sin smak, antar jeg, og det virker som om Cocks forstår det aspektet ved AI-bruk også, og ikke vil at det skal tvinges inn i Hasbros videospill eller bordopplevelser.

"Fra en kreativ kontekst tror jeg du må tenke på [AI] veldig nøye", forklarte Cocks. "Det er noen merkevarer som publikum, skaperne, bare ikke vil ha det, så vi har det ikke engang i pipelinen vår for videospillene våre eller for Magic: The Gathering eller D&D." Men når det gjelder leketøy, sier Cocks at Hasbro har funnet et godt bruksområde for AI i konseptutviklingen.

"Ja, du kan generere 1000 ideer, og 999 av dem er ikke så gode, men én av dem kan være magisk, og det er i utgangspunktet gratis å kunne skape den", sier han.