Hasbro tror fortsatt på en oppfølger til « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, men må finne et nytt filmstudio som kan produsere den

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Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Filmen har fått en betydelig tilhengerskare siden den først kom ut i 2023. Filmen, som skildrer eventyrene til en broket gjeng med eventyrere som samarbeider om en siste oppdrag mot sitt tidligere guildmedlem, fikk sterke anmeldelser, og har bare opplevd økt anerkjennelse etter at den forsvant fra kinoene. Manuset til en oppfølger er ferdig, men det er bare én stor hindring som står i veien.

«Jeg tror Hasbro har stor tro på prosjektet, og hvis de klarer å finne et filmstudio som partner for å få det til å fungere, vil de gå videre med det. Det samme gjelder produsentene våre,» sa medregissør Jonathan Goldstein til The Playlist i et nylig intervju. Paramount, studioet som finansierte den første filmen, takket nei til den etter at den spilte inn 200 millioner dollar på kino med et budsjett på 150 millioner dollar, av økonomiske årsaker.

Det er uklart om en ny film vil kunne tiltrekke seg nok publikum til å gi overskudd på kino, men en potensiell oppfølger bør kanskje redusere budsjettet. Hvis kasseinntektene i 2026 har lært oss noe, er det at folk vil se gode filmer (som alltid), men det hjelper en film med å gå med overskudd hvis den ikke koster et studio hundrevis av millioner dollar som det deretter må tjene inn igjen.