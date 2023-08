Hasbro vil koble sammen AI og brettspill for mer interaktive opplevelser

HQ

For å sitere Borg: "Resistance is futile", og slik ser det også ut til å være når det gjelder kunstig intelligens, som nå siver inn i stadig flere bransjer og ikke minst aspekter av hverdagen vår. Film, musikk, kunst, skriving og nå også brettspill. I hvert fall hvis Hasbro får det som de vil og lykkes med samarbeidet de har innledet med det italienske selskapet Xplored. De har skapt en brettspillplattform som kombinerer både digitale og fysiske aspekter i en sømløs opplevelse.

For de av dere som ofte spiller brettspill, er det nok ingen overraskelse at det har blitt stadig vanligere med tilhørende apper. Et eksempel på dette er det populære Descent: Legends of the Dark, som i sin siste utgave brukte en digital spillmester med ganske vellykket resultat. Og nå ønsker Hasbro å ta dette et skritt videre, for enda flere interaktive muligheter. I en felles pressemelding sier de følgende:

"Som global leder innen bordspill ser vi for oss en fremtid der teknologi sømløst integreres i analoge spillopplevelser, og samarbeidet med Xplored gjør det mulig for oss å levere innovative spillopplevelser til våre spillere og fans, ubegrensede digitale utvidelser til fysiske spill, sømløs onboarding og kraftig AI-drevet spillmekanikk."

Både Dungeons & Dragons og Magic: The Gathering er navn som har vært diskutert i forbindelse med AI-integrasjon, og mulighetene er definitivt spennende.

Hva synes du om denne ideen, bra eller dårlig?