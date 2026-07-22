Hasbro vil tape 56 millioner dollar på grunn av avlyste spill «som skulle lanseres i 2028 og senere

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Hasbro har bokført en ikke-kontant nedskrivning på 56 millioner dollar i løpet av andre kvartal i regnskapsåret. Dette skyldes kanselleringen av flere videospill som selskapet forventet å lansere i 2028 og årene etter.

Dette ble først oppdaget av PC Gamer, som også påpeker at dette ikke er et direkte tap for Hasbro. I stedet er det en verdireduksjon på en eiendel sammenlignet med dens tidligere verdi. Hasbro har tidligere vært ganske optimistisk når det gjelder sine satsinger på videospill, spesielt etter suksessen med Baldur's Gate III. Nå som vi nærmer oss treårsdagen for utgivelsen av det spillet, er det imidlertid ingen kunngjøring om en oppfølger, og det er heller ikke noe som tyder på at Hasbro vil oppnå en tilsvarende suksess.

Larian er tilbake og jobber med et nytt Divinity-spill, Warlock er under utvikling, men vi vet svært lite om det, og Archetype Entertainment skal levere Exodus neste år, som sannsynligvis har størst sjanse til å bli en suksess hvis det gir den Mass Effect-følelsen vi alle har savnet så inderlig.

Vi vet allerede om minst ett av spillene Hasbro har kansellert, da selskapet kunngjorde at det nye spillet fra Stig Asmussens studio Giant Skull ble skrotet i år. Et G.I. Joe-spill kan også være i fare, men dette er ikke bekreftet på tidspunktet for skrivingen. Hasbros administrerende direktør Chris Cocks sa «I løpet av de siste kvartalene har vi gjennomgått porteføljen vår og oppdatert planene for Hasbros digitale fremtid. Dette arbeidet omfattet å avlyse flere spill som var planlagt utgitt i 2028 og senere, samt å bokføre en ikke-kontant nedskrivning på 56 millioner dollar dette kvartalet for relaterte aktiverte kostnader.» Han minnet deretter folk om at Baldur's Gate III fortsatt er «et av de største og mest prisbelønte rollespillene i det siste tiåret.»