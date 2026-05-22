Hatsune Miku får offisielle trådløse ørepropper

I en pressemelding skrevet på kinesisk, og rapportert av Dexerto, får Hatsune Miku offisielle trådløse ørepropper. Fra et vestlig perspektiv er det dessverre et problem. Dette samarbeidet mellom det kinesiske lydselskapet MOONDROP og Hatsune Miku er foreløpig bare tilgjengelig i Kina.

Hatsune Miku-merchandise har eksistert fra PC-periferiutstyr, selvlysende fiskestenger, sportsbiler med Miku-tema og til og med gigantiske projeksjoner som vises på skyskrapere i Tokyo. Disse øreproppene lover å "gjenskape Hatsune Mikus klassiske V3-design med hennes karakteristiske blågrønne fargepalett og den ikoniske 01-merkevaren". Og la oss ikke glemme en bæreveske med purre-tema.

Inkludert er Bluetooth 6.0-støtte, LHDC HD-lyd, adaptiv aktiv støyreduksjon, AI-støyreduksjon for samtaler og en spillmodus med lav latenstid. Disse øreproppene gir deg opptil 12,5 timers spilletid, og opptil 41 timer takket være purreladeren.

Men som allerede nevnt er disse øreproppene for øyeblikket bare tilgjengelige i Kina.