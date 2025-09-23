Hatsune Miku har ankommet for Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Teknisk sett er Sonic Racing: Crossworlds ikke engang utgitt ennå, og det er bare de som har forhåndsbestilt og dermed fått noen dagers forsprang som er i gang. Det hindrer imidlertid ikke Sonic Team og Sega i å slippe en ny karakter til spillet.

Vi har tidligere rapportert om det ambisiøse målet om å lansere en gratis driver til spillet hver måned, og det ser ut til at de mener alvor med dette. Derfor har den tidligere bekreftede Hatsune Miku nå blitt levert til Sonic Racing: Crossworlds fans og kan lastes ned uten ekstra kostnad.

For alle dere dødelige som ikke har forhåndsbestilt Sonic Racing: Crossworlds, vil det bli utgitt den 25. september. Vi har allerede anmeldt det, og du kan lese hva vi synes her.

Og ... ikke glem å gjøre krav på gratis innhold ved å opprette en Sega -konto.