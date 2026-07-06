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Hatsune Miku: Starry Party

Hatsune Miku: Starry Party kunngjort

En ny utfordrer gjør seg klar for 2027, hvor opptil seks spillere kan være med på moroa.

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Den virtuelle sangeren Hatsune Miku har vært kjent langt utenfor Japans grenser i flere år, og takket være et tett samarbeid med Sega er hun også et stort navn i spillverdenen, hvor vi ikke bare har sett henne i Project Diva-serien, men også som den første gjestekarakteren i Sonic Racing: Crossworlds.

Nå er det kunngjort et nytt spill med henne i hovedrollen, nemlig « Hatsune Miku: Starry Party » (utviklet av Good Smile Company), som, som navnet antyder, er et festspill. Ifølge den begrensede informasjonen som er tilgjengelig, vil opptil seks personer kunne spille samtidig, og grafikkdesignet er basert på Nendoroid, den japanske versjonen av Funko Pop.

PC og Switch 2 er de eneste bekreftede plattformene for « Hatsune Miku: Starry Party » så langt, og du kan se den første traileren nedenfor.

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