Haunted Hotel er en animert Netflix-serie fra Rick og Mortys forfatter

Netflix har blitt litt av et hotspot for animert TV og film, og i september vil det bare bli bedre. Vi har nå blitt introdusert for Haunted Hotel, en kommende serie som dreier seg om en alenemor som ønsker å drive et hotell som er vel ... hjemsøkt, av forskjellige spøkelser og sjeler.

Serien er skrevet av Matt Roller, en av forfatterne av Rick and Morty, og den har noen interessante navn i hovedrollene, som Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides og Jimmi Simpson.

Når det gjelder handlingen, får vi vite følgende "Den animerte komedieserien for voksne skapt av Matt Roller vil være sentrert om en enslig mor til to som sliter med å drive Undervale, et hotell som tilfeldigvis er hjemsøkt. Heldigvis får hun hjelp av sin fraseparerte bror ... som nå er et av spøkelsene og mener at hans medspøkelser har noen ganske gode ideer."

Serien støttes også av en rekke utøvende produsenter som kommer fra Rick and Morty, inkludert Dan Harmon, Steve Levy og Erica Hayes, med Spider-Man: No Way Home's Chris McKenna også tilknyttet i samme rolle.

Når det gjelder når Haunted Hotel vil ha premiere, vil serien debutere 19. september, og du kan se traileren for den nedenfor.