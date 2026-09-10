Haunted Hotel kommer tilbake til « Netflix i oktober med sin andre sesong

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Hvis du er på jakt etter en animert TV-serie å fordype deg i denne høsten, hvorfor ikke ta turen tilbake til Netflix for et tilbud som passer perfekt til den kommende spennende sesongen? Strømmetjenesten har avslørt at « Haunted Hotel snart kommer tilbake, og at komedieserien – som handler om en menneskelig familie som driver et hotell bebodd av alle slags paranormale ånder – vil by på nye episoder allerede i oktober.

Fra 9. oktober er den andre sesongen av « Haunted Hotel tilbake, og i denne nye serien med episoder vender demonen Abaddon tilbake, klar til å hjelpe Katherine og familien hennes med å løse en rekke «paranormale problemer» på det arvede herregården.

Selv om vi fortsatt venter på en fullstendig trailer som gir oss en ordentlig smakebit på hva de kommende episodene vil by på, har det kommet en teaser der Abaddon gjør narr av Netflix’ portefølje. Sjekk den ut nedenfor.