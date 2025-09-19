Haunted Hotel: Sesong 1

Netflix har blitt et flott knutepunkt for fans av animasjon. Enten det er mer tradisjonelle tegnefilmer, original anime eller noe midt imellom, kan du alltid finne noe spennende eller nytt på strømmetjenesten. I september er et av de store tilskuddene Haunted Hotel, med dette som en serie skapt av tidligereRick and Morty og Archer -forfatter Matt Roller, og produsert av flere Rick and Morty og Community -ledere også. Det er unødvendig å si at det er mye komedieekspertise (og animert komedie på det) bak denne serien, så spørsmålet er om den stikker landingen.

Etter å ha sett hele sesong 1 av Haunted Hotel, er jeg ærlig talt litt underveldet. Det er utvilsomt en lettfordøyelig TV-serie, men den fremkaller ikke helt det samme nivået av humring og til og med latterkrampe som mange av sine konkurrenter. Det finnes øyeblikk som lander hos seeren, typisk rundt karakteren Abaddon, en evig demon fanget i kroppen til en gutt fra 1700-tallet, men generelt sett lander ikke humoren på samme måte som Big Mouth, F Is for Family, BoJack Horseman, og lignende, og det er hvis vi bare snakker om animerte Netflix-komedieserier også.

Plottet i Haunted Hotel er uansett ganske enkelt, og det er egentlig ikke noen sentral drivkraft som driver historien fremover på episodisk basis. Faktisk kaster den aldri bort tid på å forklare situasjonen, serien bare begynner og forventer at du skal sette sammen premissene, som dreier seg om en enslig tobarnsmor som forsøker å drive en Haunted Hotel som hun har arvet etter sin avdøde bror, som nå er et av spøkelsene som bor i området. Det er det samme oppsettet som de fleste animerte komedieserier, der hver episode har en unik historie som binder den større helheten løst sammen.

Igjen, det fungerer og fungerer som et premiss, og ideen bak serien fører til noen morsomme og underholdende historier og fortellende tråder. Men samtidig sitter jeg mest igjen og venter på at Haunted Hotel skal ta det neste steget og finne fotfeste og bli en virkelig morsom og vittig serie, noe den aldri helt klarer. Den leker med morsomme ideer, og karakterene er unike nok til å skille seg ut, men bortsett fra demonen Abaddon som gjør noen virkelig morsomme ting, er det mye av den øvrige humoren som enten ikke treffer eller som er så sterkt basert på latterlige karakterarketyper at den rett og slett ikke er morsom i seg selv. Det er litt som Rick and Morty på den måten, for selv om Pickle Rick er morsom en gang, er det ikke en veldig morsom idé som kan bære en vits lenge. I Haunted Hotel gjelder det samme for den tilbakevendende Candlehead, som et eksempel.

Det jeg liker, er hvordan Haunted Hotel parodierer og leverer satiriske vinklinger på mange ikoniske skrekktroper. Det er en murerskje-svingende slashermorder, kroppsknusende skapninger, helvetes kultister, overnaturlige dokumentarfilmskapere, og så videre. Det er en morsom måte å gjøre narr av skrekkfilmene på, uten at det blir for absurd, som for eksempel i Scary Movie.

Og når det gjelder animasjonen, er den ganske atypisk i forhold til hva vi forventer av Netflix-produksjoner. Den er velanimert og fargerik, og full av detaljer, men ikke forvent noe spesielt eller noe som ligner på det Arcane bød på, som et sammenligningspunkt. Skuespillet er også bra, men det er ikke så mye å skrive hjem om, det være seg hovedrolleinnehaverne, inkludert Will Forte, Eliza Coupe og Skyler Gisondo, eller til og med cameoene som inkluderer Kumail Nanjiani og mange flere.

Så alt i alt fremstår Haunted Hotel som en ganske standard og til og med trygg animert Netflix-serie. Den gjør ikke mye for å skille seg ut fra mengden, men den er lett å konsumere og underholdende nok til at det er ganske enkelt å komme seg gjennom de 10 episodene på under fem timer. Er det et verdig tillegg til din overvåkningsliste for den skumle sesongen? Jada. Vil du være desperat etter en andre sesong? Juryen er ute på det.