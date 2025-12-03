Havana faller ut i mørket på grunn av strømbrudd på Cuba

HQ

Cuba ble tidlig onsdag rammet av en ny bølge av strømbrudd, da en stor feil i det nasjonale strømnettet førte til at Havanna og flere vestlige provinser ble uten strøm.

Lokale medier rapporterte at fire regioner, fra Pinar del Río til Mayabeque, var berørt, mens øyenvitner beskrev en hovedstad som var nesten helt mørklagt før soloppgang, og der bare sykehus og en håndfull hoteller fortsatt var i drift.

Myndighetene har ennå ikke identifisert årsaken til kollapsen. Strømbruddet kommer samtidig som Cubas aldrende oljekraftverk fortsetter å slite etter flere år med mangel på drivstoff og fallende import fra viktige partnere som Venezuela, Russland og Mexico.

Gjentatte delvise og landsomfattende strømbrudd

De siste månedene har det vært gjentatte delvise og landsomfattende strømbrudd, og mange innbyggere over hele øya har opplevd strømbrudd som har vart i over 20 timer. Havanna, som lenge var skjermet fra den verste krisen, står nå overfor langvarige daglige strømbrudd etter hvert som landets infrastruktur blir dårligere.

I de ti første månedene av 2025 falt drivstoffimporten med mer enn en tredjedel sammenlignet med året før, ifølge shippingdata, ettersom allierte reduserte forsendelsene og Cubas økonomiske krise ble dypere. Regjeringen har pekt på ødelagt infrastruktur, drivstoffbegrensninger og orkaner som de viktigste årsakene til den forverrede situasjonen.