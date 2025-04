HQ

Når du kombinerer den enorme finansieringen som Netflix tilbyr med Tom Hardys stjernestatus og actionregissørstamtavlen til The Raid og Gangs of Londons Gareth Evans, skulle man på papiret tro at det ikke er mye som kan gå galt. Disse tre pilarene holder oppe en gritty krimactionfilm der Hardy spiller hovedrollen som en korrupt og gretten etterforsker som kjemper for å redde sønnen til en korrupt politiker fra triaden, en historie som til syvende og sist setter søkelyset på all slags korrupsjon som siver gjennom en helvetesby som best kan beskrives som et Gotham uten Batman. Jepp, i teorien er ideen og bakteppet bak Havoc nærmest den perfekte actionformelen. Det er bare så synd at den aldri realiserer sitt sanne potensial.

HQ

Havoc er et godt eksempel på en film som rett og slett gjør de viktigste tingene feil. Det finnes ideer og deler av filmen som fungerer godt og underholder, men så er det flere andre momenter og stilistiske valg som virkelig holder den tilbake og får den til å vakle.

Filmens struktur er for det første et ankepunkt. Første akt er en ganske middelmådig affære fra start til slutt. Åpningsdelen byr på en bilkuppsekvens som ville vært intens om det ikke var for at den i sin helhet er skapt av undermålig CG-animasjon som ser ut som om den hører hjemme i en cutscene i et Kane & Lynch -spill fra slutten av 2000-tallet... Det er rett og slett vanskelig å svelge og fordøye, og setter virkelig ikke Havoc opp som noe å ha særlig tro på. Men så møter du Hardys barske Walker, blir kjent med hans plass i verden og personlighet i løpet av bare en håndfull øyeblikk, og nok en gang gir Havoc deg en grunn til å tro.

Dette er en annonse:

Det er rundt denne tiden vi blir introdusert for majoriteten av resten av skuespillerne; Jessie Mei Lis ærlige politimann Ellie, Forest Whitakers korrupte politiker Lawrence Beaumont, Timothy Olyphants uærlige etterforsker Vincent, og så videre. Resten av skuespillerne takler i beste fall oppgavene sine på en brukbar måte, og særlig Olyphant og Whitaker skuffer og klarer ikke å leve opp til det potensialet vi har sett fra dem i tidligere prosjekter. Men hei, Havoc handler mest om at Hardy gjør det han er best til, nemlig å være en hardbarket og kompromissløs tøffing, og det er trygt å si at han fullfører denne jobben med letthet.

Men uansett, tilbake til handlingen. Andre akt byr på en mye bedre del av filmen, som balanserer de nødvendige følelsene som en fortelling som dette trenger for å overleve, med sjokkerende vendinger og massevis av brutal action som ville fått The Raid -fans til å skrike av glede. Scenen på nattklubben med et tungt basslydspor i bakgrunnen er spesielt flott, og viser hvilke høyder Havoc kan nå når den er på sitt beste.

Men så kommer vi til tredje akt. Nå skal det sies at den kaotiske sekvensen i Walkers hytte er spennende - latterlig, men spennende - men det som følger er en virkelig skuffende avslutning som nok en gang viser at Havoc ikke helt vet hvordan den skal holde seg selv sammen. De avsluttende øyeblikkene er tåpelige ut over alle grenser, og leverer en scene som får skuddvekslingen i O.K. Corral til å se ut som en barnelek. Enhver struktur og ethvert håp som Havoc gir deg om at den kan bygge videre på den sterkere andre akten og presentere en ren og tilfredsstillende avgang, blir vasket bort på få minutter, og etterlater deg hul og rett og slett sjokkert over at svaret bare var å avslutte filmen med maksimal vold med svært lite mening eller grunn bak det.

Dette er en annonse:

Det er tydelig at til tross for at filmen har alle kjennetegnene til en minneverdig og interessant gritty krim-actionfilm, hadde Evans ingen intensjon om å gjøre Havoc til noe mer enn en forglemmelig voldsfest. Joda, noe av handlingen skiller seg ut og underholder, Hardy er nok en gang uanstrengt engasjerende, og det dystre maleriet av en by som Evans har bygget opp, har massevis av potensial, men historien og fortellingen som ligger til grunn for denne historien er i beste fall papirtynn, og skuespillerne gjør ikke mye for å løfte den opp. Det er ikke en fullstendig katastrofe av en film, men den er heller ikke på langt nær så god som den kunne ha vært. Men det har blitt vanlig for mange strømmefilmer i det siste, så burde vi bli overrasket...?