Hawk Tuah-jenta har en podcast nå

Du kjenner kanskje ikke navnet Haliey Welch, men du kjenner helt sikkert til memet hun startet. Det er egentlig ikke noe stort meme, denne hawk tuah-greia, men den har fått hele Welchs liv til å endre seg, ettersom hun har forsøkt å få mest mulig ut av sin plutselige berømmelse.

Welch har dukket opp på klubbarrangementer, sammen med andre streamere, og selvfølgelig blitt med i mange podkaster. Nå starter hun sin egen. Som annonsert i en video på sosiale medier, vil Welchs podkast, Talk Tuah, ha andre "internettkjendiser" som gjester.

Enten du mener at Welchs berømmelse er "fortjent" eller ikke, er det tydelig at hun gjør sitt ytterste for å holde på den. Vi får bare se hvor lenge det kan vare.

