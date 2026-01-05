Hayao Miyazaki fyller 85 år, og her er den beste måten å feire animeen hans på

HQ

Til tross for flere kunngjøringer om pensjonering, jobber den japanske anime-regissøren Hayao Miyazaki aktivt med en ny film på Studio Ghibli, kommer til studioet daglig for å utvikle ideer, og fortsetter sitt kreative arbeid etter suksessen til The Boy and the Heron, som mange fans og kritikere antok hadde fungert som en passende konklusjon.

Hans pågående aktivitet virker enda mer imponerende når du tar i betraktning det faktum at studioets visepresident fylte 85 år i dag, og selv om det ikke er noen kunngjøringer om nye prosjekter, inviterer vi her på Gamereactor deg til å glede deg over hans aller beste verk, fra den nylige Oscar-vinnende The Boy and the Heron (anmeldelse) til samlingen av Hayao Miyazakis beste 5 anime-filmer vi publiserte for en tid siden.

For 2026 handler vel ikke bare om jubileer for videospillserier? Gratulerer med dagen, Miyazaki-san!