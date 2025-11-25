Hayden "Anakin" Christensen sier at Rogue One er Disneys beste Star Wars-film
Men hvis Anakin Skywalker/Darth Vader-skuespilleren selv får velge fritt, er den mye roste The Empire Strikes Back hans favoritt...
Hvilken Star Wars film er til syvende og sist den beste? Det finnes selvsagt ikke noe objektivt svar, men The Empire Strikes Back regnes generelt for å være en av de mest fremtredende. En som er enig i denne vurderingen, er Hayden Christensen, som spilte Anakin Skywalker i prequel-trilogien (og senere Darth Vader i blant annet Obi-Wan Kenobi -serien).
På Fan Expo Chicago ble han spurt om hvilken Star Wars film han likte best, og han svarte The Empire Strikes Back. Men han benyttet også anledningen til å avsløre hvilken av de nyere filmene (altså de Disney-produserte) som er hans favoritt, og det er visstnok Rogue One, der Darth Vader ser ut til å være en viktig faktor for ham:
"Jeg elsker Rogue One, jeg syntes den virkelig fanger essensen av hva Star Wars er ment å være, og jeg elsket hvordan de fremstilte Darth Vader."
Hva synes du om Christensens valg? Hvilken av de seks originalfilmene liker du best, og hvilken er den beste av Disney-produksjonene?