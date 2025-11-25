Hayden "Anakin" Christensen sier at Rogue One er Disneys beste Star Wars-film

Hvilken Star Wars film er til syvende og sist den beste? Det finnes selvsagt ikke noe objektivt svar, men The Empire Strikes Back regnes generelt for å være en av de mest fremtredende. En som er enig i denne vurderingen, er Hayden Christensen, som spilte Anakin Skywalker i prequel-trilogien (og senere Darth Vader i blant annet Obi-Wan Kenobi -serien).

På Fan Expo Chicago ble han spurt om hvilken Star Wars film han likte best, og han svarte The Empire Strikes Back. Men han benyttet også anledningen til å avsløre hvilken av de nyere filmene (altså de Disney-produserte) som er hans favoritt, og det er visstnok Rogue One, der Darth Vader ser ut til å være en viktig faktor for ham:

"Jeg elsker Rogue One, jeg syntes den virkelig fanger essensen av hva Star Wars er ment å være, og jeg elsket hvordan de fremstilte Darth Vader."

Hva synes du om Christensens valg? Hvilken av de seks originalfilmene liker du best, og hvilken er den beste av Disney-produksjonene?