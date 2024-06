Hayden Christensen avslører hvordan det var å ha på seg Darth Vader-kostymet

HQ

Hayden Christensen spilte den ikoniske Anakin Skywalker/Darth Vader så sent som i Obi-Wan-serien og før det i filmene Star Wars Episode II: Attack of the Clones og Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, men han har aldri snakket om hvordan det var å ha på seg det klassiske Darth Vader-kostymet før nå. Christensen avslører også at det først ikke var meningen at han skulle bruke kostymet i det hele tatt, men at han til slutt klarte å overtale George Lucas til å gjøre det, som da også fikk skreddersydd en drakt til ham som passet litt bedre enn den David Prowes brukte.

Hayden Christensen (via GQ):

"Jeg fant ut at de ikke hadde planer om å la meg være i Darth Vader-drakten, og det var jeg litt nedfor over. Så jeg snakket med George Lucas og spurte ham, og han var så snill å være behjelpelig. Jeg tror det er noe fint med å vite at det er skuespilleren i kostymet også, men det var egentlig bare for min egen skyld. Det var en utfordrende drakt å bevege seg i, og jeg sa til George: "Jeg vet ikke om jeg kan bevege meg så godt som jeg trodde jeg kunne." Og han sa: "Det er greit, det skal være første gang du er i drakten, så hvis den er litt stiv og vanskelig, så er det faktisk bra."

"Når hjelmen kommer på, og du bare er helt innkapslet i kostymet, var det en bemerkelsesverdig opplevelse, bare fordi du kunne se folks reaksjon på å se Vader for første gang. Folk som vanligvis var veldig selvsikre, ble litt mer sky, og de ville liksom ikke ha øyekontakt med deg. Det hadde jeg mye moro med."