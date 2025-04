Hayden Christensen er bekreftet å være med i neste sesong av Ahsoka

HQ

Neste uke begynner produksjonen av den andre sesongen av Ahsoka -serien. Under Star Wars Celebration ble det avslørt at Hayden Christensen nok en gang vil dukke opp som Anakin Skywalker i den kommende sesongen. Vi fikk også vite at ingen ringere enn Admiral Ackbar vil dukke opp, og ifølge seriens skaper Dave Filoni vil han havne i en kamp med ingen ringere enn Thrawn.

Filoni spøkte også om hvor vanskelig det var å stoppe seg selv fra å skrive Ackbars mest berømte replikk:

"Det krevde all min innsats å motstå å skrive replikken - 'Det er en felle!' Fordi jeg tenkte at det kan jeg ikke gjøre, det ville vært så teit. For denne fyren kan ikke alltid gå i feller. Man skulle tro at han ville se det denne gangen."

Som vi tidligere har rapportert, vil Rory McCann ta over rollen som Baylan Skoll etter Ray Stevensons bortgang. Under Star Wars Celebration snakket Dave Filoni om hvor vanskelig det var å miste Ray:

"Sesong 2 var forutsigbart nok en stor utfordring på grunn av tapet av Ray. Jeg kjente Ray fra stemmeskuespillet med ham. Det var en utfordring for meg å vurdere å fortsette en stund. Men jeg har en fantastisk støttegruppe i Jon og Rosario."

Når det gjelder beslutningen om å fortsette karakteren med en ny skuespiller, sa Filoni :

"Jeg fant en vei inn - jeg hadde Ray i hodet mitt. Jeg er takknemlig for alle samtalene mine med ham om Baylan. Så jeg forsto hva jeg skulle gjøre, det tok bare en stund å komme dit. Nå er jeg veldig sikker på at Ray ville vært fornøyd med den retningen vi har valgt. Karakteren er ment å være en parallell til Ahsoka på alle måter. Hvis det finnes et lys, finnes det et mørke, og Baylan representerer en annerledes reise for en jediridder - på samme måte som du (Rosario) representerer en som forlot Ordenen, gjorde han det også. Det er en parallell som må fortsette."