Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Anthony Daniels og flere vil dukke opp på Star Wars Celebration 2027

Det er nesten Star Wars-dagen, og den fjerde mai vil fans fra hele galaksen feire underholdningsuniverset de fortsetter å elske. Selv om vi ikke helt vet hva vi kan forvente oss av årets feiring, bortsett fra de to siste episodene av Maul - Shadow Lord, har Disney og Lucasfilm begynt å gi en forsmak på hva neste års Star Wars Celebration-festival vil by på.

Den store konferansen er planlagt å finne sted i Los Angeles mellom 1. og 4. april, og vil være en one-stop-shop for å feire alt som har med Star Wars å gjøre. Det er en etterlengtet affære ettersom disse showene har en tendens til å skje på halvårlig basis, noe som betyr at det siste skjedde for over et år siden på dette punktet.

Med de neste 11 månedene unna, har de første bekreftede ikonene blitt navngitt, med en håndfull Star Wars-legender som skal være til stede i City of Angels for det spennende showet.

For det første vil Anakin Skywalker/Darth Vader-skuespilleren Hayden Christensen være til stede, og det samme vil hans mentor, Darth Sidious/Emperor Sheev Palpatine-skuespilleren Ian McDiarmid. Utover dette vil C-3POs Anthony Daniels være på plass, mens animasjonsveteranene Dee Bradley Baker (som i utgangspunktet har lagt stemme til alle animerte klontropper som finnes) og Michelle Ang (The Bad Batchs Omega) også vil være på plass.

Billettene til Star Wars Celebration 2027 skal etter planen legges ut for salg neste uke, 6. mai kl. 20:00 BST/21:00 CEST. Vi forventer at flere talenter blir bekreftet, men allerede nå er det en sterk line-up som uten tvil vil vekke interessen til enhver Star Wars-fan.