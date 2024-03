Hayden Christensen mente at Star Wars "ikke var en mulighet" etter rykter om konkurranse fra Leonardo DiCaprio.

HQ

Hayden Christensen har kommet med den overraskende avsløringen at han trodde han ville miste rollen som Anakin Skywalker til Leonardo DiCaprio.

I et intervju med Empire innrømmet han nylig at han trodde sjansene hans var forspilt da han hørte rykter om at DiCaprio var med i kampen. "Det bekreftet bare tanken min om at rollen ville gå til en annen skuespiller", sa han. "Gjennom hele auditionprosessen hadde jeg fra dag én sagt til meg selv at jeg ikke kom til å få rollen. Det var bare ikke en mulighet. Og det hjalp meg nok mye, for det frigjorde meg på mange måter. Så det kom virkelig som en overraskelse for meg da jeg fikk rollen."

I et intervju med ShortList i 2015 avslørte DiCaprio at George Lucas tilbød ham rollen, men at han takket nei og innrømmet at han "ikke følte seg klar til å ta det dykket".

I det samme intervjuet med Empire innrømmet Christensen også at han hadde sagt det til agenten sin: "Er det kanskje en annen rolle som de også caster akkurat nå, som du kan sette meg opp til? For Anakin virker på en måte uoppnåelig."

Uansett om man elsker eller hater prequel-trilogien, er det vanskelig å forestille seg en annen skuespiller i rollen som Anakin.